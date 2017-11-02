«Одноклассники» выбрали 30 звезд для новогоднего эфира Первого канала
В голосовании, которое было объявлено еще 11 октября, приняло участие 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшую поддержку артисты получали из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.
Пользователи могли выбрать трех любимых исполнителей из шорт-листа, составленного на основе музыкальных предпочтений аудитории ОК, а также предложить еще одного исполнителя из тех, кто не вошел в топ-60.
За две недели был составлен топ-10 артистов, которых чаще всего предлагали пользователи. Их также включили в основной список.
«Для нас это был интересный и неожиданный эксперимент, родившийся экспромтом: «Одноклассники» в прямом эфире своего шоу предложили провести такое голосование, и мы это предложение приняли. Это хорошая возможность «сверить часы», понять, насколько мы чувствуем и понимаем запрос аудитории. Мы были готовы и к совершенно неожиданным результатам – тот список, который изначально был предложен для голосования, составлял не Первый канал. Это артисты, чью музыку чаще всего прослушивают пользователи «Одноклассников».
Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга. Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах Первого канала и два сезона был наставником «Голоса», как и Полина Гагарина, занявшее четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта «Голосом». В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту.
Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 самых востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался.
Словом, мы во многом совпали, а где-то получили интересные подсказки, и с удовольствием пригласим участвовать в нашем новогоднем проекте артистов, которые раньше не были задействованы в нашем эфире», – прокомментировал результаты голосования главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.
По мнению руководителя социальной сети «Одноклассники» Антона Федчина, в результате народного голосования топ-30 отвечает запросам разных людей, а значит, смотреть новогодний эфир будет гораздо интереснее.
«Для нас было важно дать разным людям возможность выбрать своих любимых артистов. В шорт-лист попали музыканты, популярные у различных сегментов аудитории: совсем молодые звезды и уже известные участники новогодних шоу, рэперы, рок-музыканты, исполнители поп-музыки. Благодаря этому в голосовании приняли участие все активные группы аудитории Одноклассников: дети, подростки, молодые люди до 35 лет и пользователи постарше», – рассказал Антон Федчин.
Топ-30 артистов по результатам голосования в «Одноклассниках»:
- Григорий Лепс 68238
- Ани Лорак 48804
- Наргиз 43728
- Полина Гагарина 42421
- Artik pres.Asti 39717
- Ленинград 36907
- Alekseev 35642
- Руки Вверх 33318
- Светлана Лобода 31346
- Алла Пугачева 30708
- Burito 30015
- Валерия 28627
- Баста 27999
- Ирина Аллегрова 27405
- Елена Ваенга 26883
- Юрий Шатунов 26877
- Макс Барских 25359
- Егор Крид 24813
- Dan Balan 21502
- MiyaGi & Эндшпиль 21110
- Serebro 20763
- Стас Михайлов 20705
- Натали 20324
- Филипп Киркоров 20315
- София Ротару 19198
- Время И Стекло 18435
- Стас Пьеха 17694
- IOWA 17598
- Грибы 17335
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