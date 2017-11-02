«Одноклассники» выбрали 30 звезд для новогоднего эфира Первого канала

В социальной сети «Одноклассники» завершилось голосование за популярных артистов, которые примут участие в новогоднем телеэфире Первого канала. Составлен список из 30 исполнителей, набравших наибольшее количество голосов в приложении «Твои звезды на Первом».

В голосовании, которое было объявлено еще 11 октября, приняло участие 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Наибольшую поддержку артисты получали из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска.

Пользователи могли выбрать трех любимых исполнителей из шорт-листа, составленного на основе музыкальных предпочтений аудитории ОК, а также предложить еще одного исполнителя из тех, кто не вошел в топ-60.

За две недели был составлен топ-10 артистов, которых чаще всего предлагали пользователи. Их также включили в основной список.

«Для нас это был интересный и неожиданный эксперимент, родившийся экспромтом: «Одноклассники» в прямом эфире своего шоу предложили провести такое голосование, и мы это предложение приняли. Это хорошая возможность «сверить часы», понять, насколько мы чувствуем и понимаем запрос аудитории. Мы были готовы и к совершенно неожиданным результатам – тот список, который изначально был предложен для голосования, составлял не Первый канал. Это артисты, чью музыку чаще всего прослушивают пользователи «Одноклассников».

Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга. Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах Первого канала и два сезона был наставником «Голоса», как и Полина Гагарина, занявшее четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта «Голосом». В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту.

Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 самых востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался.

Словом, мы во многом совпали, а где-то получили интересные подсказки, и с удовольствием пригласим участвовать в нашем новогоднем проекте артистов, которые раньше не были задействованы в нашем эфире», – прокомментировал результаты голосования главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта.

По мнению руководителя социальной сети «Одноклассники» Антона Федчина, в результате народного голосования топ-30 отвечает запросам разных людей, а значит, смотреть новогодний эфир будет гораздо интереснее.

«Для нас было важно дать разным людям возможность выбрать своих любимых артистов. В шорт-лист попали музыканты, популярные у различных сегментов аудитории: совсем молодые звезды и уже известные участники новогодних шоу, рэперы, рок-музыканты, исполнители поп-музыки. Благодаря этому в голосовании приняли участие все активные группы аудитории Одноклассников: дети, подростки, молодые люди до 35 лет и пользователи постарше», – рассказал Антон Федчин.

Топ-30 артистов по результатам голосования в «Одноклассниках»: