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На ярмарке «Дары родного края» горожанам предлагают продукцию местных фермеров
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На ярмарке «Дары родного края» горожанам предлагают продукцию местных фермеров

Сегодня, 14:44ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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