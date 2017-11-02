На ярмарке «Дары родного края» горожанам предлагают продукцию местных фермеров

С сегодняшнего дня на площадке у Волгоградского аграрного университета начала свою работу сельскохозяйственная ярмарка «Дары родного края».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, эта ярмарка уже традиционно как бы подытоживает сельскохозяйственный год и проводится в рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На ярмарке свою продукцию представят свыше 70 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских и личных подсобных хозяйств Волгоградской области: мясо, рыба горячего и холодного копчения, колбасы, сыры, молочные продукты, мед, свежая выпечка, картофель, морковь, свекла, лук, капуста, зелень, грибы.

Среди реализуемой продукции есть и новинки сельхозрынка. Так, например, волгоградские селекционеры восстановили семена томатов, которые еще в советские времена пользовались огромной популярностью у фермеров и стали основой для импортозамещающих сортов.

В рамках празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в аграрном университете пройдут круглые столы и семинары, выставка научных разработок и достижений. Здесь появится «Аллея трудовой славы» с фотографиями более 60 передовиков сельского хозяйства. Награждение лучших работников отрасли