Музейный проект «Осенний драйв» перенесет волгоградцев в XIX век

4, 5 и 6 ноября музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает горожан на новую программу «Осенний драйв».

4 ноября в 12:00 состоится экскурсия «Один день в XIX веке», в ходе которой можно будет погрузиться в повседневную жизнь колонии Сарепта XIX века. Посетители познакомятся с бытом сарептян, их традициями, занятиями и увлечениями, а также смогут поиграть в одну из старинных игр, в которую играли семьи колонистов Сарепты. А 6 ноября в полдень состоится театрализованная программа «Назад в прошлое». В ходе программы гости помогут сарептянам выбрать профессию, а также потрудятся на горчичном производстве.