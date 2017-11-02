Музейный проект «Осенний драйв» перенесет волгоградцев в XIX век
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу данного музея-заповедника, в течение трех дней посетители музея смогут почувствовать европейский колорит двухвековой давности благодаря театрализованным, семейным, гастрономическим программам, экскурсиям и мастер-классам.
4 ноября в 12:00 состоится экскурсия «Один день в XIX веке», в ходе которой можно будет погрузиться в повседневную жизнь колонии Сарепта XIX века. Посетители познакомятся с бытом сарептян, их традициями, занятиями и увлечениями, а также смогут поиграть в одну из старинных игр, в которую играли семьи колонистов Сарепты. А 6 ноября в полдень состоится театрализованная программа «Назад в прошлое». В ходе программы гости помогут сарептянам выбрать профессию, а также потрудятся на горчичном производстве.
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