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Депутаты облдумы одобрили проведение референдума по переводу стрелок часов
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Депутаты облдумы одобрили проведение референдума по переводу стрелок часов

Сегодня, 13:00ОбществоСветлана АлекбароваФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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