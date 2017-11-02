Депутаты облдумы одобрили проведение референдума по переводу стрелок часов

Сегодня областная дума проголосовала за предложение инициативной группы по проведению референдума по вопросу переходу волгоградского региона из одного часового пояса в другой.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 25 октября облизбирком, проведя правовую экспертизу документов, представленных инициативной группой в составе 22 человек, не нашел в них несоответствия законодательству и направил их на рассмотрение в Волгоградскую областную Думу.

Депутаты должны были с юридической точки зрения проверить корректность формулировки вопроса, предложенного для референдума. Он, напомним, звучит следующим образом: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона о внесении изменений в ст. 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из второй часовой зоны в третью часовую зону?»

В итоге такая формулировка народных избранников устроила, теперь инициативная группа может приступить к процедуре сбора голосов, необходимых для проведения референдума. Их нужно представить не меньше 2% от общего числа избирателей области - почти 38 тысяч.

- После их проверки будет решен вопрос в избиркоме о проведении референдума, - сообщила председатель думского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. - Я думаю, это правильно, потому что во многих регионах этот вопрос решался депутатами заксобрания, здесь же вопрос отдан на решение жителей Волгоградской области. Как жители решат, по такому времени жить и будем.