Аграрный комитет областной Думы обрел нового руководителя
Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», за кандидатуру Владимира Ефимова его коллеги проголосовали единогласно.
Правда, в кулуарах это назначение восприняли как неожиданное: Владимир Ефимов известен в Волгограде как промышленник, он в свое время возглавлял алюминиевый завод, а в облдуме, куда он впервые был избран в 2003 году, возглавлял комитет по экономической политике, промышленности, транспорту и связи. Затем, с 2010 по 2014 годы, он был председателем заксобрания. В нынешнем созыве является зампредседателя комитета по промышленности.
Напомним, что кресло руководителя аграрного комитета облдумы освободилось после того, как возглавлявший его Владимир Струк добровольно сложил с себя эти полномочия в сентябре нынешнего года, после того как на довыборах в регпарламент по Среднеахтубинскому одномандатному избирательному округу прошел его сын, Михаил Струк.
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