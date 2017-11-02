Аграрный комитет областной Думы обрел нового руководителя

Сегодня на заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали за назначение Владимира Ефимова председателем комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию.

Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», за кандидатуру Владимира Ефимова его коллеги проголосовали единогласно.

Правда, в кулуарах это назначение восприняли как неожиданное: Владимир Ефимов известен в Волгограде как промышленник, он в свое время возглавлял алюминиевый завод, а в облдуме, куда он впервые был избран в 2003 году, возглавлял комитет по экономической политике, промышленности, транспорту и связи. Затем, с 2010 по 2014 годы, он был председателем заксобрания. В нынешнем созыве является зампредседателя комитета по промышленности.