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В ЮВО первые отправки новобранцев в войска пройдут в середине октября
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В ЮВО первые отправки новобранцев в войска пройдут в середине октября

2 октября, 13:05ОбществоСтанислав ЛопатинФото: belnovosti.ru
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