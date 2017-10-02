В ЮВО первые отправки новобранцев в войска пройдут в середине октября

В ходе нынешнего осеннего призыва из регионов Южного военного округа (ЮВО) на военную службу отправятся около 22 тысяч молодых людей.

По словам заместителя начальника штаба ЮВО по организационно-мобилизационной работе капитана 1 ранга Виктора Цимлянского, согласно графику, первые отправки новобранцев в войска запланированы на середину октября, сообщает пресс-служба ЮВО.

Более 19 тысяч призывников будут проходить службу в Вооруженных Силах, остальные — в воинских формированиях других министерств и ведомств РФ. Например, свыше 200 военнослужащих пополнят спортивные роты. Непосредственно в воинские части и соединения ЮВО пойдут служить около 13 тыс. человек.

Продолжится формирование научных рот наиболее одаренными призывниками, отбор которых осуществляется при участии представителей высших учебных заведений.

Как уточнил Виктор Цимлянский, в рамках осенней призывной кампании будет продолжен выпуск персональных электронных карт для новобранцев. А выпускникам вузов предоставят право поступить сразу на военную службу по контракту.

Призывников доставят к местам службы автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Для отправки в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока спланировано 11 авиарейсов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил и гражданской авиации.