В Волгоградской области стартовал новый проект для поддержки бизнеса
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, проект «Успешное дело — залог социальной стабильности региона» реализуется на средства президентского гранта. Он предназначен для всех волгоградцев, планирующих открыть собственный бизнес, а также для действующих предпринимателей, которые нуждаются в юридических консультациях.
В реализации проекта будет активно участвовать областная общественная организация «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса “Дело”», а также региональный комитет экономической политики, бизнес-омбудсмен Ольга Устинова, представители депутатского корпуса.
До конца сентября следующего года для волгоградских бизнесменов проведут несколько десятков круглых столов, семинаров и других мероприятий. Ближайшие из них состоятся уже в этом месяце: с 16 по 20 октября встречи с представителями малого и среднего предпринимательства пройдут в Еланском, Жирновском, Камышинском, Котовском и Руднянском районах, а 24 октября в Волгограде соберётся круглый стол, посвящённый развитию диалога между властью и деловым сообществом.
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