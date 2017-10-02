В Волгоградской области стартовал новый проект для поддержки бизнеса

Новый проект для поддержки и развития предпринимательской деятельности стартовал в Волгоградской области. С сегодняшнего дня и в течение целого года по всему региону будут проходить различные мероприятия для начинающих бизнесменов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального комитета экономической политики, проект «Успешное дело — залог социальной стабильности региона» реализуется на средства президентского гранта. Он предназначен для всех волгоградцев, планирующих открыть собственный бизнес, а также для действующих предпринимателей, которые нуждаются в юридических консультациях.

В реализации проекта будет активно участвовать областная общественная организация «Волгоградский центр защиты и развития бизнеса “Дело”», а также региональный комитет экономической политики, бизнес-омбудсмен Ольга Устинова, представители депутатского корпуса.