В Волгоградском планетарии отметят 60-летний юбилей начала космической эры

Большая программа, посвященная 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, ждет волгоградцев 4 октября.

Именно на базе Cталинградской, а потом Волгоградской астрономической обсерватории до 1971 года действовала станция визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли. Об этом интересном факте корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в Волгоградском планетарии. А еще о том, что первоначально запуск первого искусственного спутника Земли планировалось произвести не 4 октября, а немного раньше, 17 сентября - в день рождения великого русского ученого, основоположника космонавтики Константина Циолковского.

- Но потом возникли минимальные технические проблемы, и запуск перенесли на 4 октября, - рассказала заведующая научно-методическим отделом Волгоградского планетария Ольга Колесникова. – И 4 октября мы будем отмечать 60-летие начала эры освоения космического пространства.

Заведующая научно-методическим отделом Волгоградского планетария Ольга Колесникова Фото: Наталья Журбина, ИА "НовостиВолгограда.ру"

В этот день в 10 и 16 часов в большом звездном зале планетария пройдут премьеры новой программы, приуроченной к юбилейной дате – «Так начинался космический век».

- Мы расскажем о первых шагах человечества в космос, расскажем о гениальном Циолковском, у которого, кстати, в этом году юбилей – 160 лет со дня рождения, – приоткрыла завесу тайны Ольга Колесникова. – Также прозвучит информация о том, на каком этапе космонавтика находится на сегодняшний день и каковы ее перспективы развития.

В этот же день в 12:00 в малом зале планетария впервые за 60 лет пройдет встреча с бывшими сотрудниками станции визуального наблюдения за полетом первых искусственных спутников Земли.

Фото: vk.com/volgogradplanetarium

- Как только был запланирован запуск спутника, при Академии наук СССР была организована сеть научных станций по визуальному наблюдении за искусственными спутниками земли, - рассказывает Ольга Колесникова. - Они были созданы по всей стране, в том числе и на базе Сталинградской астрономической обсерватории. Станция работала с 1957-го до 1971 года. В первые годы работы все наблюдения зашифровывалось, чтобы американцы не перехватили информацию. Мы впервые организовали встречу с теми, кто проводил эти наблюдения. Конечно, эти специалисты наблюдали не первый, не второй и не третий спутники, но они также являются живыми участниками исторических событий, и могут много интересного рассказать.

В 13:20 на площадке перед планетарием состоится акция, посвященная запуску первого искусственного спутника Земли: ученики волгоградских школ запустят в небо символизирующие спутники воздушные шары, наполненные гелием.

Самое интересное мероприятие намечено на 14 часов – в это время в большом звездном зале состоится встреча с лётчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым, одним из рекордсменов по пребыванию в космосе - на орбите он провел больше двух лет - 747 суток и совершил 10 выходов в открытый космос общей продолжительностью 42 часа.

Фото: vk.com/volgogradplanetarium

А завершится празднование 60-летия начала космической эры вечерними наблюдениями небесных объектов. Они начнутся с 19:00 в обсерватории Волгоградского планетария.