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В Волгоградском планетарии отметят 60-летний юбилей начала космической эры
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгоградском планетарии отметят 60-летний юбилей начала космической эры

2 октября, 08:12ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Up-pro.ru
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