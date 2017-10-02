В Волгограде обсудят вопросы развития центров казачьей культуры
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет по делам национальностей и казачества, Волгоградская область стала центром реализации пилотного проекта по созданию центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-просветительских центров.
Выездное заседание Комиссии пройдет под эгидой Министерства культуры России, областных комитетов культуры и комитета по делам национальностей и казачества.
В его рамках пройдет Всероссийское совещание представителей региональных рабочих групп по казачеству, торжественное открытие Всероссийского фольклорного фестиваля- конкурса казачьей культуры «Станица». Участники мероприятия также познакомятся с опытом работы по сохранению и развитию казачьей культуры в Кумылженском районе.
Комиссия по развитию казачьей культуры Совета при Президенте России по делам казачества занимается вопросами развития культурных традиций российского казачества, духовно-нравственного воспитания молодежи, знакомит специалистов в области фольклора и народного творчества с местными особенностями традиционной казачьей культуры, способствует обмену опытом специалистов культурно-досуговых, культурно-просветительских учреждений и творческих казачьих коллективов.
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