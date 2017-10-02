В Волгограде обсудят вопросы развития центров казачьей культуры

13-14 октября в Волгограде пройдет выездное заседание Комиссии по развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на региональный комитет по делам национальностей и казачества, Волгоградская область стала центром реализации пилотного проекта по созданию центров (отделов) казачьей культуры, войсковых культурно-­просветительских центров.

Выездное заседание Комиссии пройдет под эгидой Министерства культуры России, областных комитетов культуры и комитета по делам национальностей и казачества.

В его рамках пройдет Всероссийское совещание представителей региональных рабочих групп по казачеству, торжественное открытие Всероссийского фольклорного фестиваля- конкурса казачьей культуры «Станица». Участники мероприятия также познакомятся с опытом работы по сохранению и развитию казачьей культуры в Кумылженском районе.