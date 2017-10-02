В регионе продолжается благоустройство территорий учреждений здравоохранения
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Быковского района, еженедельно по пятницам сотрудники ЦРБ выходят на уборку закрепленной территории. И уже видны плоды их работы - вход в медучреждение украшен саженцами хвойников, роз и цветочной рассады.
Летом на территории больницы была проведена обрезка старых деревьев – причем своими силами, потому как услуги специализированных компаний оказались для районного медучреждения не по карману.
К весне следующего года руководство райбольницы разрабатывает условия конкурса по благоустройству среди отделений ЦРБ. Также планируется привести в порядок малопривлекательный пустырь на территории больницы: в ближайшие дни землю перекопают и подготовят к посадке, а весной засеют петуньей и плетущимися однолетниками.
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