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В регионе продолжается благоустройство территорий учреждений здравоохранения
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В регионе продолжается благоустройство территорий учреждений здравоохранения

2 октября, 07:42ОбществоНаталья ЖурбинаФото: bykovsky.volganet.ru
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