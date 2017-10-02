В регионе продолжается благоустройство территорий учреждений здравоохранения

Сотрудники Быковской центральной районной больницы наводят порядок на прилегающей территории - за каждым отделением ЦРБ закреплен своей участок.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Быковского района, еженедельно по пятницам сотрудники ЦРБ выходят на уборку закрепленной территории. И уже видны плоды их работы - вход в медучреждение украшен саженцами хвойников, роз и цветочной рассады.

Летом на территории больницы была проведена обрезка старых деревьев – причем своими силами, потому как услуги специализированных компаний оказались для районного медучреждения не по карману.