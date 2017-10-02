В октябре в музее-мастерской Малкова в Волжском стартуют новые проекты

Сразу три новых проекта ждут волжан в креативном пространстве «Малковки» в наступившем месяце - студия «Яркий текстиль», скульптурная студия и развивающая программа для детей «Цивилизация».

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в музее-мастерской Малкова, занятия в студии «Яркий текстиль» начнутся с 14 октября и будут проходить под руководством известного волгоградского театрального художника Екатерины Гельперн. Она научит созданию художественного коллажа, панно, украшений из текстиля на всех этапах, начиная от замысла до аппликации, простежки и вышивки.

Занятия в скульптурной студии дважды в месяц, по воскресеньям, будет проводить одна из ведущих волгоградских керамистов Виктория Чаплыгина. Она познакомит волжан с основами академической скульптуры, ее видами, материалами и инструментами скульптора и научит азам лепки - от рельефа до портрета.