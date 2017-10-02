В октябре в музее-мастерской Малкова в Волжском стартуют новые проекты
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в музее-мастерской Малкова, занятия в студии «Яркий текстиль» начнутся с 14 октября и будут проходить под руководством известного волгоградского театрального художника Екатерины Гельперн. Она научит созданию художественного коллажа, панно, украшений из текстиля на всех этапах, начиная от замысла до аппликации, простежки и вышивки.
Занятия в скульптурной студии дважды в месяц, по воскресеньям, будет проводить одна из ведущих волгоградских керамистов Виктория Чаплыгина. Она познакомит волжан с основами академической скульптуры, ее видами, материалами и инструментами скульптора и научит азам лепки - от рельефа до портрета.
Еще один проект «Малковки», стартующий в октябре - это новая развивающая программа для детей «Цивилизация». На занятиях ребятам в доступной и познавательной форме расскажут о городе - его истории, структуре и архитектуре.
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