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В октябре в музее-мастерской Малкова в Волжском стартуют новые проекты
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В октябре в музее-мастерской Малкова в Волжском стартуют новые проекты

2 октября, 12:13ОбществоНаталья ЖурбинаФото: vk.com/muzeymalkova
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