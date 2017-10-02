В Камышине открыли мемориальную доску выдающейся ткачихе Вере Смирновой

В Камышине состоялась торжественная церемония открытия новой мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, ткачихи Камышинского хлопчатобумажного комбината Веры Смирновой.

Мемориальную доску установили на фасаде дома № 11 по ул. Ленина, в котором Вера Ивановна жила с 1963 по 2016 годы. Произошло это в день ее 90-летия.

Вера Смирнова приехала в Камышин в 1955 году из Шуи, где она работала на текстильной фабрике. Сначала она работала на 16-ти станках, затем, освоив новое оборудование, на 28-ми. В результате ткачиха выполнила задание семилетки (1959-1965 годы) досрочно, дополнительно выработав 80 тысяч метров ткани. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении производственных заданий Вере Смирновой было присвоено звание Героя Социалистического Труда.