Средства на колокол для часовни Федора Ушакова собирают всем миром
2 октября, 16:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: volgeparhia.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В храме-часовне, построенной в честь адмирала Федора Ушакова на Волго-Донском канале, решено установить колокол-благовестник.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, колокол было решено установить к 200-летию преставления святого адмирала Федора Ушакова, которое отмечается в 2017 году.
Как заверили в приходе святого Федора Ушакова, имена жертвователей будут внесены в книгу для поминовения в храме.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей