Средства на колокол для часовни Федора Ушакова собирают всем миром

Как заверили в приходе святого Федора Ушакова, имена жертвователей будут внесены в книгу для поминовения в храме.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградской епархии, колокол было решено установить к 200-летию преставления святого адмирала Федора Ушакова, которое отмечается в 2017 году.

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