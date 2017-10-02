Прокуратура выявила более 200 нарушений в работе волгоградских перевозчиков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, значительная часть выявленных нарушений связана с работой «заказных» маршрутных такси. К примеру, в Городищенском районе индивидуальный предприниматель незаконно осуществлял микроавтобусные рейсы под видом заказных, хотя на самом деле не имел на это права. Такая деятельность привела бизнесмена к штрафу в 300 тысяч рублей.
В Центральном районе Волгограда прокуратура обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей возил пассажиров в неисправной маршрутке, тем самым ставя их жизни под угрозу. В связи с этим в отношении коммерсанта было внесено представление; в ближайшее время его привлекут к административной ответственности. Нарушения выявлены также в работе других перевозчиков, обслуживающих различные маршруты в Волгограде, Камышине, Урюпинске, Ленинском и Палласовском районах.
Однако не всегда нарушения закона допускают перевозчики: порой они оказываются пострадавшими от действий мошенников. Один из таких случаев был выявлен прокуратурой в Волжском. Неизвестный злоумышленник, действуя под видом представителя ПАО СК «Росгосстрах», продал владельцу нескольких микроавтобусов поддельный полис ОСАГО. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.
Наконец, что немаловажно, прокуратура признала наличие ряда нарушений, допущенных региональным комитетом транспорта при установлении, изменении или отмене нескольких межмуниципальных маршрутов. По всем случаям были внесены необходимые представления.
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