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Прокуратура выявила более 200 нарушений в работе волгоградских перевозчиков
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Прокуратура выявила более 200 нарушений в работе волгоградских перевозчиков

2 октября, 15:31ОбществоНикита ДробныФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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