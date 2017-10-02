Прокуратура выявила более 200 нарушений в работе волгоградских перевозчиков

Прокуратура Волгоградской области проверила, насколько тщательно в регионе соблюдается законодательство в сфере пассажирских перевозок. Выяснилось, что предприниматели, оказывающие автотранспортные услуги, нарушили закон более двухсот раз.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, значительная часть выявленных нарушений связана с работой «заказных» маршрутных такси. К примеру, в Городищенском районе индивидуальный предприниматель незаконно осуществлял микроавтобусные рейсы под видом заказных, хотя на самом деле не имел на это права. Такая деятельность привела бизнесмена к штрафу в 300 тысяч рублей.

В Центральном районе Волгограда прокуратура обнаружила, что один из индивидуальных предпринимателей возил пассажиров в неисправной маршрутке, тем самым ставя их жизни под угрозу. В связи с этим в отношении коммерсанта было внесено представление; в ближайшее время его привлекут к административной ответственности. Нарушения выявлены также в работе других перевозчиков, обслуживающих различные маршруты в Волгограде, Камышине, Урюпинске, Ленинском и Палласовском районах.

Однако не всегда нарушения закона допускают перевозчики: порой они оказываются пострадавшими от действий мошенников. Один из таких случаев был выявлен прокуратурой в Волжском. Неизвестный злоумышленник, действуя под видом представителя ПАО СК «Росгосстрах», продал владельцу нескольких микроавтобусов поддельный полис ОСАГО. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.