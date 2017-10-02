Под Волгоградом военные водолазы сдали «контрольную» перед экзаменом
2 октября, 16:19ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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В межвидовом региональном учебном центре инженерных войск, находящемся на территории Волжского на острове Зеленом, у военных водолазов прошла неделя контрольных занятий перед сдачей выпускных экзаменов.
Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), контрольные занятия прошли в учебных корпусах и на полигоне учебного центра по основным предметам обучения, которые включают в себя техническую, водолазную, строевую, физическую подготовки.
Кроме того, проверялись навыки вождения инженерных машин и работы на автокране.
Особое внимание уделялось проверке индивидуального мастерства, слаженности взводов и рот.
По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему выставлена оценка и проведен анализ для выявления уровня подготовленности.
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