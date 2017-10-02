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Под Волгоградом военные водолазы сдали «контрольную» перед экзаменом
Сюжеты:
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Под Волгоградом военные водолазы сдали «контрольную» перед экзаменом

2 октября, 16:19ОбществоСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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