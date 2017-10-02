На всероссийском форуме поддержали волгоградский социальный проект
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского института управления, студенческий проект занял на форуме первое место. За минувшее лето в его рамках прошло множество различных мероприятий для детей-сирот.
Организаторы «Старшего товарища» при поддержке волонтёров из волгоградских вузов разработали и реализовали систему мастер-классов для молодёжи, посвящённых основам туристической деятельности. Добровольцы провели занятия, на которых учили детей и подростков ориентироваться на местности, готовить еду на костре, ставить палаточный лагерь, правильно собирать рюкзак и переправляться через реку с помощью верёвки.
Кроме того, в рамках проекта для детей-сирот были организованы многочисленные туристические мероприятия, в том числе байдарочный сплав, пеший поход и эстафета.
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