На всероссийском форуме поддержали волгоградский социальный проект

Социально ориентированный проект «Старший товарищ», разработанный молодым преподавателем из Волгограда Анастасией Малой, получил поддержку на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Волгоградского института управления, студенческий проект занял на форуме первое место. За минувшее лето в его рамках прошло множество различных мероприятий для детей-сирот.

Организаторы «Старшего товарища» при поддержке волонтёров из волгоградских вузов разработали и реализовали систему мастер-классов для молодёжи, посвящённых основам туристической деятельности. Добровольцы провели занятия, на которых учили детей и подростков ориентироваться на местности, готовить еду на костре, ставить палаточный лагерь, правильно собирать рюкзак и переправляться через реку с помощью верёвки.