Махать кадилом теперь придётся по закону

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новую газету», текст документа опубликован на сайте правительства. Постановление, среди прочего, устанавливает правила пользования кадилом в православных храмах.
Согласно документу, в той части церкви, где при богослужении находится священник, теперь обязательно должен иметься хотя бы один огнетушитель. Количество горючих жидкостей, таких как масло для лампад, строго ограничивается: их запас не должен превышать суточную потребность (максимум 20 литров). Запрещается ставить вешалки для одежды прихожан рядом с подсвечниками и прочими источниками открытого огня.
Особо примечательны рекомендации по использованию кадила, которые теперь должны соблюдать православные священнослужители. «Разожжённые кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведённом месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожжённого кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — говорится в тексте документа.
В постановлении также указывается, что на праздник Святой Троицы в молельном зале разрешается размещать траву, но только на сутки и с дальнейшей заменой. Любопытно, что положения документа касаются в первую очередь православных храмов: упоминаний о специальных «пожароопасных» обрядах других конфессий в тексте нет.
На сайте правительства РФ подчёркивается, что постановление согласовано с Межрелигиозным советом России.
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