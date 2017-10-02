Махать кадилом теперь придётся по закону

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пожарной безопасности. Поправки регулируют использование предметов религиозного назначения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на «Новую газету», текст документа опубликован на сайте правительства. Постановление, среди прочего, устанавливает правила пользования кадилом в православных храмах.

Согласно документу, в той части церкви, где при богослужении находится священник, теперь обязательно должен иметься хотя бы один огнетушитель. Количество горючих жидкостей, таких как масло для лампад, строго ограничивается: их запас не должен превышать суточную потребность (максимум 20 литров). Запрещается ставить вешалки для одежды прихожан рядом с подсвечниками и прочими источниками открытого огня.

Особо примечательны рекомендации по использованию кадила, которые теперь должны соблюдать православные священнослужители. «Разожжённые кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведённом месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожжённого кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра», — говорится в тексте документа.

В постановлении также указывается, что на праздник Святой Троицы в молельном зале разрешается размещать траву, но только на сутки и с дальнейшей заменой. Любопытно, что положения документа касаются в первую очередь православных храмов: упоминаний о специальных «пожароопасных» обрядах других конфессий в тексте нет.