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Из-за строительства рокадной дороги движение по Набережной ограничат до ноября
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Из-за строительства рокадной дороги движение по Набережной ограничат до ноября

2 октября, 15:59ОбществоНаталья ЖурбинаФото: webbaza.ru
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