Из-за строительства рокадной дороги движение по Набережной ограничат до ноября
2 октября, 15:59ОбществоНаталья ЖурбинаФото: webbaza.ru
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Мэрия Волгограда сообщила об ограничении в октябре движения на участке Набережной, примыкающем к Нулевой Продольной.
ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщало о том, что уже завершается обустройство первого участка рокадной дороги. Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с дорожными работами с 6 утра завтрашнего дня до 24 часов 31 октября будет ограничено движение транспорта по Набережной им. 62-й Армии в границах от улицы 7-й Гвардейской до улицы им. Землянского, ул. им. Землянского в границах от Набережной 62-й Армии до проспекта им. В.И. Ленина.
Объезд транспорта будет разрешен по автомобильным дорогам улицы 7-й Гвардейской и проспекта им. В.И. Ленина.
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