Чаще всего волгоградцы жалуются в Роспотребнадзор на некачественные продукты
2 октября, 12:46ОбществоНаталья ЖурбинаФото: bessarabiainform.com
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Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проанализировало обращения граждан, поступивших в сентябре от жителей региона на ведомственную горячую линию.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, за первый месяц осени специалисты ведомства приняли 181 обращение.
Чаще всего жители области жаловались на продажу некачественных непродовольственных товаров – 73 обращения и продуктов – 21 обращение.
Были жалобы и на условия воспитания и обучения (4 обращения), свое недовольство качеством питьевой воды выразили два человека. Столько же было недовольных и оказанием транспортных, туристских и даже банковских услуг.
Меньше всего поступило жалоб на качество медицинских услуг — на местных врачей за сентябрь пожаловался только один волгоградец.
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