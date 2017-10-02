Чаще всего волгоградцы жалуются в Роспотребнадзор на некачественные продукты

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проанализировало обращения граждан, поступивших в сентябре от жителей региона на ведомственную горячую линию.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора, за первый месяц осени специалисты ведомства приняли 181 обращение.

Чаще всего жители области жаловались на продажу некачественных непродовольственных товаров – 73 обращения и продуктов – 21 обращение.

Были жалобы и на условия воспитания и обучения (4 обращения), свое недовольство качеством питьевой воды выразили два человека. Столько же было недовольных и оказанием транспортных, туристских и даже банковских услуг.