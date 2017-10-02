Автоинспекторы продемонстрировали детям пользу светоотражающих браслетов

В завершении акции сотрудники полиции подарили школьникам светоотражающие браслеты, которые можно носить на рюкзаке, сумке или одежде.

Акция проводилась для того, чтобы напомнить ребятам основные правила дорожного движения и популяризировать использование юными пешеходами светоотражающих элементов. Госавтоинспекторы рассказали ребятам, зачем нужны специальные браслеты, наклейки и брелоки, которые отражают свет в темноте и почему они лучше помогают водителям увидеть пешехода.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Камышинского района, мероприятие состоялось в рамках профилактического проекта «Дети и дорога».

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