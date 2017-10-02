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Автоинспекторы продемонстрировали детям пользу светоотражающих браслетов
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Автоинспекторы продемонстрировали детям пользу светоотражающих браслетов

2 октября, 13:01ОбществоНаталья ЖурбинаФото: gazeta.a42.ru
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