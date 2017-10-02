100-летие Волгоградской консерватории отметят педагогическим форумом
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, форум соберет более 500 деятелей культуры со всей страны.
На форум, в частности, приглашена заслуженный деятель культуры РФ, старейший преподаватель Волгоградского музыкального училища, проработавшая здесь более 40 лет и воспитавшая несколько поколений музыкантов Лина Христосевич. Одним из самых знаменитых ее учеников был Владимир Мигуля, ставший впоследствии популярным композитором и исполнителем. Лина Христосевич проведет мастер-класс для студентов в качестве композитора хоровых музыкальных произведений.
В программу форуме также еще ряд масстер-классов, а также пленарное заседание, круглый стол «История музыкального образования. Царицын-Сталинград-Волгоград (прошлое и настоящее)» и гала-концерт.
Волгоградская консерватория ведет отсчет своей истории от Царицынского музыкального училища, преобразованного в 1917 году из Царицынских музыкальных классов.
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