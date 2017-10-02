100-летие Волгоградской консерватории отметят педагогическим форумом

С 5 октября в Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова начнет свою работу межрегиональный педагогический форум, посвященный 100-летию профессионального музыкального образования в Царицыне — Сталинграде — Волгограде.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, форум соберет более 500 деятелей культуры со всей страны.

На форум, в частности, приглашена заслуженный деятель культуры РФ, старейший преподаватель Волгоградского музыкального училища, проработавшая здесь более 40 лет и воспитавшая несколько поколений музыкантов Лина Христосевич. Одним из самых знаменитых ее учеников был Владимир Мигуля, ставший впоследствии популярным композитором и исполнителем. Лина Христосевич проведет мастер-класс для студентов в качестве композитора хоровых музыкальных произведений.

В программу форуме также еще ряд масстер-классов, а также пленарное заседание, круглый стол «История музыкального образования. Царицын-Сталинград-Волгоград (прошлое и настоящее)» и гала-концерт.