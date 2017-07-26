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За громкий выпускной будущие полицейские получили дисциплинарное взыскание
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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За громкий выпускной будущие полицейские получили дисциплинарное взыскание

Сегодня, 14:39ОбществоВиталий КошелевФото: "Блокнот- Волгоград"/ https://lenta.ru
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