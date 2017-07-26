За громкий выпускной будущие полицейские получили дисциплинарное взыскание

Выпускной нескольких факультетов Волгоградской академии МВД в этом году получился не просто веселым и шумным в хорошем смысле этого слова, но и громким в плане общественного резонанса.

Несколько видео, которые, по неофициальной информации, были украдены из закрытых каналов соцсетей неутомимыми в поисках сенсаций журналистами, стали основой для публикаций в сети Интернет, а затем и в эфире федеральных телеканалов.

При этом масштаб «парада тщеславия», как окрестили заезд на внедорожниках, прогулку на яхте и празднование в ресторане многие СМИ, был сильно преувеличен. В частности, как рассказали представители упоминавшегося в скандальных публикациях ресторана журналистам федерального телеканала, у них на ужине присутствовали всего 19 курсантов. Меню выбиралось не самое дорогое, алкоголя не было. А сам факт празднования именно в этом ресторане, который никак не тянет на звание самого дорогого в Волгограде, объяснялся тем, что его владельцем является крестный одной из курсанток. Заезд на автомобилях курсантам практически ничего не стоил, поскольку автомобили не арендовались, а брались у родных и знакомых. Скидывались, как и в случае с яхтой, только на топливо.