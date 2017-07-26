Юных волжан обучат программированию и робототехнике

В Волжском планируется серьёзно преобразовать систему дополнительного образования. Теряющие популярность кружки и секции будут заменены более востребованными и «прогрессивными».

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания по вопросу изменения формата кружковой работы, которое состоялось в городском Дворце творчества детей и молодёжи. Внести изменения в систему дополнительного образования предложил мэр Волжского Игорь Воронин.

По словам главы города, многие досуговые секции, создававшиеся 20-30 лет назад, уже не способны заинтересовать современных подростков. Вместо них, по мнению Игоря Воронина, нужно внедрять кружки, направленные на подготовку будущих специалистов в технической отрасли. Среди направлений, которые могут появиться в детско-юношеских учреждениях города-спутника — робототехника, программирование и 3D-моделирование.