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Юных волжан обучат программированию и робототехнике
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Robototehnika01

Юных волжан обучат программированию и робототехнике

Сегодня, 14:53ОбществоНикита ДробныФото: Science-house.ru
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