Юных волжан обучат программированию и робототехнике
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», соответствующее решение было принято в ходе рабочего совещания по вопросу изменения формата кружковой работы, которое состоялось в городском Дворце творчества детей и молодёжи. Внести изменения в систему дополнительного образования предложил мэр Волжского Игорь Воронин.
По словам главы города, многие досуговые секции, создававшиеся 20-30 лет назад, уже не способны заинтересовать современных подростков. Вместо них, по мнению Игоря Воронина, нужно внедрять кружки, направленные на подготовку будущих специалистов в технической отрасли. Среди направлений, которые могут появиться в детско-юношеских учреждениях города-спутника — робототехника, программирование и 3D-моделирование.
Инициативная группа молодых изобретателей, присутствовавшая на совещании, инициативу мэра одобрила. Уже в этом году во Дворце творчества Волжского, скорее всего, откроются кружки по робототехнике и электронике. Впрочем, это начинание предварительно согласуют с общественностью: в сентябре состоится круглый стол по поводу внесения изменений в систему дополнительного образования, и принять участие в обсуждении данного вопроса смогут все заинтересованные горожане.