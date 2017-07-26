ВКонтакте словом и делом поддержат киноленту Учителя «Матильда»

Кинокартина Алексея Учителя «Матильда» еще не вышла на широкие экраны, но задолго до премьеры она вызывала в обществе бурные споры.

В основе сюжета кинокартины — жизнь примы-балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем II.

Реалисты и практики призывают не делать скоропалительных выводов, основываясь только на домыслах, анонсах, рассказах о сюжете фильма «Матильда», а сначала самим посмотреть кинокартину. Именно так и поступили представители ВКонтакте, когда создатели фильма «Матильда» пригласили их на закрытый показ новой кинокартины режиссера Алексея Учителя. После увиденного, ВКонтакте было принято решение оказать широкую информационную поддержку новой киноленте.

- Хочу выразить благодарность команде, работающей над фильмом «Матильда», за возможность ознакомиться с материалом еще на стадии постпродакшена. Несмотря на то, что фильм находится в процессе производства, даже по его рабочей версии можно оценить всю серьезность отношения и скрупулезность подхода создателей к собственному произведению. Наша площадка всегда была открыта для диалогов и мнений, поэтому мы приняли решение поддержать картину, дав возможность пользователям ВКонтакте сформировать собственное представление о «Матильде».Евгений Красников, пресс-секретарь ВКонтакте

До официальной премьеры еще далеко: выход картины в широкий прокат запланирован на 26 октября 2017 года, но ВКонтакте уже появилось официальное сообщество фильма. На данной информационной площадке доступно интервью режиссера кинокартины Алексея Учителя, который подробно ответил на вопросы пользователей социальной сети. Также здесь будут представлены эксклюзивные материалы об этапах производства кинокартины, интервью с артистами, задействованных в съемках, редкие фото- и кинохроники жизни Николая II и царской семьи и многое другое.