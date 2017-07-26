Ветераны призвали волгоградские СМИ не поднимать панику вокруг «парка вдов»

Накануне в Волгограде прошла встреча представителей городского совета ветеранов с чиновниками мэрии. Главной её темой стала ситуация, связанная со строительством парковки у подножия Мамаева кургана.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, по итогам встречи члены совета ветеранов составили обращение к местным СМИ, в котором призвали журналистов не тиражировать ложную информацию и «не паразитировать на фронтовиках».

В своём обращении ветераны напомнили сотрудникам региональных изданий, что перед публикацией любую информацию нужно проверять и уточнять, а не озвучивать неподтверждённые сведения в погоне за сенсацией. Авторы заявления утверждают, что нашумевшая история о якобы уничтоженном ради строительства парковки «парке вдов» не соответствует действительности: самого такого названия до недавнего времени вообще не существовало, а волгоградские журналисты «смешали в кучу правду и неправду, и получилась ложь».

«Мы обсудили ситуацию в нашем ветеранском сообществе, с представителями власти, специалистами, экспертами, руководителями общественных организаций, с теми, кто непосредственно принимал участие после войны в озеленении нашего города. Мы специально выдержали время, чтобы улеглись страсти. Затем внимательно почитали, о чём писали СМИ, говорили политики, обсуждали люди в Интернете. Прежде чем делать какие-то выводы и суждения сегодня, поговорили с историками, сами, в конце концов, хорошо знаем на примере собственных жизней, как возрождался наш город после войны. Поэтому мы заявляем, что широко растиражированная информация о так называемой «аллее вдов» — ложь», — говорится в обращении.

Ветераны подтвердили те же выводы, которые ранее приводились в одной из публикаций ИА «НовостиВолгограда.ру»: в основе городской легенды о «парке вдов» лежали реальные факты, но они оказались значительно искажены. Действительно, после Великой Отечественной войны волгоградцы активно участвовали в озеленении территории возле Мамаева кургана — но в 90-е и 2000-е большая часть деревьев, посаженных ветеранами и членами их семей, погибла из-за отсутствия поливочного водопровода и череды засух.

«После войны действительно был призыв к жителям города участвовать в озеленении города. Весь город был озеленён фронтовиками, ветеранами, вдовами, детьми Сталинграда. Жители всей нашей страны принимали участие. Это мы сажали. После — ни одного парка не сделали. Начиная с 90-х годов ситуация у подножия Мамаева кургана, как и во многих других зелёных зонах, до недавнего времени только ухудшалась с каждым годом. Системы полива были утрачены, парки брошены, деревья высыхали, не обновлялись. Никто ни за чем не ухаживал десятки лет. Что-то иногда делалось, эпизодически высаживались где-то деревья, но и они без должного ухода тоже высыхали», — указывают авторы обращения.

По словам ветеранов, никакого «парка вдов» в Волгограде не существовало — фронтовики, пережившие войну, этого названия ни разу в жизни не слышали. Более того, парковка, из-за строительства которой подняли панику отдельные местные СМИ, будет находиться за пределами охраняемой зоны Мамаева кургана.

Кроме того, представители совета ветеранов резко осудили действия некоторых журналистов, которые в попытке хоть чем-то подкрепить легенду о «парке вдов» попытались заручиться поддержкой участников Сталинградской битвы. «Хватит паразитировать на фронтовиках и прикрывать свою некомпетентность. Дайте дедам спокойно жить», — призвали авторы обращения.

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