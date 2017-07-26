Вечером в Астрахани наградят победителей первого этапа «Военного ралли»

В среду, 2 августа, в Астрахани состоится торжественная церемония награждения победителей индивидуальной гонки – первого этапа международного конкурса «Военное ралли».

Участники соревнований на военных «УАЗах», «Уралах» и «КамАЗах» проехали 470 километров по маршруту Волгоград – Астрахань, в том числе преодолели специальный участок в 290 километров.

По итогам первого этапа в лидеры международного конкурса вышли экипажи сборных команд Вооруженных Сил России и Египта, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

После награждения будет дан старт второму этапу – «Гонке с преследованием» по маршруту Астрахань – Элиста протяженностью 310 километров.

В настоящее время все участники соревнований, в том числе сборные команды от предприятий ГАЗ, УРАЛ, БАЗ и Росгвардии находятся в Астрахани. Технический состав готовит технику к старту следующего этапа – восстанавливает повреждения полученные в ходе преодоления бездорожья на повышенных скоростях.

Победителей второго этапа конкурса «Военное ралли» 6 августа наградит заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков. После чего он даст старт завершающему этапу – «Командной гонке», которая пройдет по маршруту Элиста – Волгоград по трассе протяженностью 320 километров со специальным участком в 280 км.

Церемония награждения победителей и закрытие международного конкурса состоится 8 августа в Волгограде.

Маршрут проведения всех этапов «Военного ралли» проходит по территории Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Общая протяженность – около 1700 километров.

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