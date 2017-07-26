В Волжском возобновилась работа паромной переправы через Ахтубу

В среду, 2 августа, на реке Ахтуба снова начал перевозить пассажиров паром «Дачник-1».

Решение о возобновлении работы паромной переправы было принято руководством Волжской автоколонны №1732 после снижения расхода воды через Волгоградский гидроузел, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

Движение парома было временно приостановлено еще 20 июля в целях безопасности пассажирских перевозок из-за повышенных сбросов воды на Волжской ГЭС.

Как пояснили в городском комитете благоустройства и дорожного хозяйства, тогда высокий уровень воды и быстрое течение оказывали сильное боковое давление на паром.