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В Волжском осенью высадят более 200 саженцев деревьев-долгожителей
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волжском осенью высадят более 200 саженцев деревьев-долгожителей

Сегодня, 07:37ОбществоСтанислав ЛопатинФото: zpitomnik.ru
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