В Волжском осенью высадят более 200 саженцев деревьев-долгожителей
В комитете благоустройства и дорожного хозяйства к выбору растений подошли с учетом климатических условий и особенностей пород деревьев, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.
По словам специалистов, липы, каштаны и клены – это засухоустойчивые растения, наиболее подходящие для местного климата. Особенностью данных деревьев является ветроустойчивая ажурная крона и стержневая корневая система.
Кстати, в отличие от корневой системы тополей и вязов, распространенных в Волжском, корни липы не разрушают асфальтовое покрытие и менее губительны для подземных инженерных коммуникаций, отметили в городском комитете благоустройства.
Кроме того, деревья, которые будут высажены осенью в городе, считаются долгожителями. По сведениям из Биологического энциклопедического словаря, клены и каштаны живут от 200 до 300 лет, а липа – до 150 лет.