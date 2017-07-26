В Волжском осенью высадят более 200 саженцев деревьев-долгожителей

Этой осенью в Волжском в рамках работ по озеленению города будет высажено более 200 саженцев каштанов, кленов и лип.

В комитете благоустройства и дорожного хозяйства к выбору растений подошли с учетом климатических условий и особенностей пород деревьев, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

По словам специалистов, липы, каштаны и клены – это засухоустойчивые растения, наиболее подходящие для местного климата. Особенностью данных деревьев является ветроустойчивая ажурная крона и стержневая корневая система.

Кстати, в отличие от корневой системы тополей и вязов, распространенных в Волжском, корни липы не разрушают асфальтовое покрытие и менее губительны для подземных инженерных коммуникаций, отметили в городском комитете благоустройства.