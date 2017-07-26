В Волжском день ВДВ отметили показательными казачьими боями
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города-спутника, на церемонии присутствовали представители мэрии и городской Думы Волжского, а также депутат Волгоградской областной Думы Татьяна Бухтина и депутат Госдумы от региона Ирина Гусева. Вместе с десантниками и общественниками они почтили память военнослужащих ВДВ, погибших в «горячих точках».
Программа официального празднования дня ВДВ продолжилась показательными выступлениями представителей областной «Федерации казачьего рукопашного боя» и музыкальным номером в исполнении воспитанника детско-юношеского центра «Русинка». Торжественная часть мероприятия завершилась маршем десантников по площади возле памятника.
Напомним, датой формирования воздушно-десантных войск принято считать 2 августа 1930 года, когда на учениях в Московском военном округе впервые были задействованы боевые парашютисты.