В Волжском день ВДВ отметили показательными казачьими боями

В Волжском началось празднование Дня воздушно-десантных войск. Торжественные мероприятия открылись возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города-спутника, на церемонии присутствовали представители мэрии и городской Думы Волжского, а также депутат Волгоградской областной Думы Татьяна Бухтина и депутат Госдумы от региона Ирина Гусева. Вместе с десантниками и общественниками они почтили память военнослужащих ВДВ, погибших в «горячих точках».