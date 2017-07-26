В Волгоградской области продолжается расчистка водоёмов

В Волгоградской области после половодья возобновились работы по расчистке и экологической реабилитации водоёмов Волго-Ахтубинской поймы. В этом году они будут вестись на берегах шести ериков и озёр.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, на данный момент в Волгоградской области очищены уже 26 километров водных артерий поймы. Полностью приведены в порядок четыре ерика; возобновились работы на ерике Аверкин, которые начались ещё в прошлом году и должны завершиться в следующем. Реабилитация этого водоёма обошлась в 40 млн рублей, выделенных из федерального бюджета; при этом эксперты отмечают, что она помогла предотвратить ущерб на сумму порядка 600 млн рублей.

В ближайшее время планируется начать очистку пяти водоёмов Волго-Ахтубинской поймы, включая озёра Камышистое и Проклятое. Кроме того, в этом году будет разработан план экологической реабилитации ерика Шумроватого и озера Широкогорлого, а в следующем году начнётся расчистка трёх других ериков.