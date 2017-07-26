В Волгоградской области потерпевших будут лечить на деньги преступников
Сегодня, 10:28ОбществоНикита ДробныФото: Medaboutme.ru
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С начала текущего года Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области добилась взыскания более чем 160 тысяч рублей с преступников и правонарушителей. Эти деньги пойдут на лечение людей, пострадавших от незаконных действий.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, соответствующие решения были вынесены судами общей юрисдикции. Средства взысканы в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования.
За счёт денег, выплаченных преступниками и правонарушителями, будет оказываться медпомощь гражданам, здоровью которых был нанесён непосредственный ущерб и которые находятся на лечении в больницах за счёт средств территориального фонда ОМС. Исполнение судебных решений проконтролирует Урюпинская межрайонная прокуратура.
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