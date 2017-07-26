В Волгоградской области потерпевших будут лечить на деньги преступников

С начала текущего года Урюпинская межрайонная прокуратура Волгоградской области добилась взыскания более чем 160 тысяч рублей с преступников и правонарушителей. Эти деньги пойдут на лечение людей, пострадавших от незаконных действий.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной прокуратуры, соответствующие решения были вынесены судами общей юрисдикции. Средства взысканы в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования.