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В Волгоградской области потерпевших будут лечить на деньги преступников
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Pervaya pomoshch i lechenie khimicheskikh ozhogov

В Волгоградской области потерпевших будут лечить на деньги преступников

Сегодня, 10:28ОбществоНикита ДробныФото: Medaboutme.ru
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