В Волгоградской области 80 жильцов аварийных домов получили новые квартиры
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, благодаря строительству новых двухэтажек удалось решить вопрос с расселением трёх многоквартирных зданий, возведённых в шестидесятые годы в селе Райгород. Состояние старых домов уже долгое время вызывало существенные нарекания: крыши протекали, фундаменты и стены сильно обветшали.
Все квартиры в новых домах, куда переезжают жители аварийных многоэтажек, полностью оснащены газовым оборудованием и сантехникой, а также приборами учёта. Территория вокруг зданий благоустроена, подъездные дорожки заасфальтированы, есть детская площадка.
При этом стоит отметить, что ситуация с расселением жильцов из аварийных зданий в Волгоградской области остаётся весьма проблемной. Как ранее выяснили активисты регионального отделения ОНФ, многие собственники квартир в ветхих домах не получают положенного им временного жилья в «маневренном фонде», а качество некоторых новостроек, куда им предлагают переехать, оставляет желать лучшего.