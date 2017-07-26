В Волгоградской области 80 жильцов аварийных домов получили новые квартиры

В Светлоярском районе Волгоградской области сданы в эксплуатацию новостройки, возведённые специально для переселения жильцов из аварийных зданий. Новые квартиры получат восемьдесят человек, некоторые из них уже переехали.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, благодаря строительству новых двухэтажек удалось решить вопрос с расселением трёх многоквартирных зданий, возведённых в шестидесятые годы в селе Райгород. Состояние старых домов уже долгое время вызывало существенные нарекания: крыши протекали, фундаменты и стены сильно обветшали.

Все квартиры в новых домах, куда переезжают жители аварийных многоэтажек, полностью оснащены газовым оборудованием и сантехникой, а также приборами учёта. Территория вокруг зданий благоустроена, подъездные дорожки заасфальтированы, есть детская площадка.