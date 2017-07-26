В Волгограде День ВДВ отметили акцией «Бессмертный десантный взвод»

Тельняшки, голубые береты и множество флагов с гербом ВДВ. Сегодня с самого утра в Волгограде проходят мероприятия, посвященные 87-й годовщине создания Воздушно-десантных войск России.

Празднование дня ВДВ началось с митинга на Аллее Героев, после чего состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Затем место действия переместилось на верхнюю террасу Центральной набережной. Как передает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру», здесь воспитанники молодежно-подросткового центра Советского района выстроились с фотографиями 33-х наших земляков, воинов-десантников, погибших в Афганистане. Акцию «Бессмертный десантный взвод» они проводят уже 4-й год подряд.

Также перед собравшимися волгоградцами выступили руководители Волгограда, региональных отделений ДОСААФ и волгоградского отделения организации воинов-десантников и спецназа «Союз десантников». Свое напутствие молодежи дал ветеран ВДВ Василий Мелехов. Он призвал подрастающее поколение следовать девизу десантников «Никто, кроме нас» и славным традициям Воздушно-десантных войск, всегда с честью выполнявших поставленные перед ними задачи.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru