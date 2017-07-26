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В Волгограде День ВДВ отметили акцией «Бессмертный десантный взвод»
Сюжеты:
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В Волгограде День ВДВ отметили акцией «Бессмертный десантный взвод»

Сегодня, 11:26ОбществоСветлана АлекбароваФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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