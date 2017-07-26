В станице Преображенской прозвучат поэтические строки

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«Нам есть, что сказать» - под таким названием 5 августа в парке станицы Преображенской Киквидзенского района состоится музыкально-поэтический вечер.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации Киквидзенского района, в его организации приняли участие сразу несколько местных учреждений культуры: Киквидзенская центральная районная библиотека, Киквидзенская районная детская музыкальная школа и клубные учреждения Преображенского сельского поселения.
Они подготовили концертную программу, основой которой стали поэтические произведения. Они прозвучат в исполнении киквидзенских самодеятельных поэтов. В поэтическом проекте также примут участие любители поэзии из других районов области - творческие коллективы Алексеевского и Новоаннинского районов.
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