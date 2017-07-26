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В регионе впервые пройдут соревнования по конной стрельбе из лука
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В регионе впервые пройдут соревнования по конной стрельбе из лука

Сегодня, 11:55ОбществоНаталья ЖурбинаФото: 0.tomikdoors.ru
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