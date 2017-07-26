В регионе впервые пройдут соревнования по конной стрельбе из лука

Состязания, которые в новинку не только для нашего региона, но и для России, состоятся 5 августа в поселке Студено-Яблоневка Городищенского района.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», соревнования пройдут по международным правилам федерации конной стрельбы из лука, а их результаты будут учитываться при участии в мероприятиях международного уровня.

- Конная стрельба из лука, проведенная по международным стандартам, - это нечто новое не только для Волгоградской области, но и для России в целом, - рассказывал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» президент федерации конной стрельбы из лука Сергей Одиноков. - Впервые подобное мероприятие прошло в России в этом году 29 апреля. Организаторами соревнований выступают наша федерация, муниципальное учреждение «Волгоградский казачий конно-спортивный клуб», федерация традиционной и верховой (исторической) стрельбы из лука «Саадак».

Кстати, к лукам на конных соревнованиях предъявляются особые требования: на них не должно быть ни специальных прицелов, ни разметок, ни других приспособлений, улучшающих уровень меткости. Как говорят специалисты, это должен быть лук интуитивной стрельбы, максимально приближенный к тем, которым пользовались наши предки.