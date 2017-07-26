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В регионе стартует конкурс детских рисунков правовой тематики
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В регионе стартует конкурс детских рисунков правовой тематики

Сегодня, 15:38ОбществоНаталья ЖурбинаФото: dv.kp.ru
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