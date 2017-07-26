В регионе стартует конкурс детских рисунков правовой тематики

Конкурс, организованный Управлением Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, проводится в рамках программы по оказанию бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения.

По информации пресс-службы регионального комитета юстиции, в творческом конкурсе рисунков могут принять участие дети работников комитета юстиции Волгоградской области и государственного юридического бюро в возрасте от 2-х до 18-ти лет.

Темами конкурса в этом году стали «Я - гражданин России», «Моя мама, мой папа - юрист», «Я в мире прав и обязанностей».