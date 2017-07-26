В регионе обнаружены новые места произрастания редких орхидей
Исследования, которые ботаники проводили с апреля по июль, были приурочены к Году экологии. В ходе полевого сезона ученые преодолели около 4 тысяч километров, обнаружив в результате новые места произрастания редких для нашего региона растений, сообщили в пресс-службе облкомприроды.
Так, в Прихоперье ботаники нашли новую популяцию шиверекии гиперборейской - до этого было известно только 2 популяции этого цветка, растущего на меловых обнажениях.
Дожливая и прохладная погода, стоявшая в регионе в конце весны-начале лета, вызвала появление новой популяции уникальной ворсянки Гмелина, причем некоторые растения в ней достигали гигантской трехметровой высоты.
Прохлада и влажность позволили обжить новые места и редким орхидеям - пальчатокореннику мясокрасному и любке зеленоцветковой. Этим красивые цветам нужна увлажненная почва, поэтому в сухом степном климате Волгоградской области они довольно редко встречаются.
Для всех новых популяций установлены точные географические координаты, определена их площадь и численность редких растений, проведена оценка степени воздействия на них человека. Проведенные полевые исследования позволят пополнить базу данных редких видов растений, которую с 2007 года ведет ботанический сад. На сегодняшний день в ней содержится информация о 3000 популяциях краснокнижных растений.