В регионе обнаружены новые места произрастания редких орхидей

Специалисты Волгоградского регионального ботанического сада в ходе экспедиций на территории 12 районов области обнаружили более 50 новых популяций редких растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области.

Исследования, которые ботаники проводили с апреля по июль, были приурочены к Году экологии. В ходе полевого сезона ученые преодолели около 4 тысяч километров, обнаружив в результате новые места произрастания редких для нашего региона растений, сообщили в пресс-службе облкомприроды.

Так, в Прихоперье ботаники нашли новую популяцию шиверекии гиперборейской - до этого было известно только 2 популяции этого цветка, растущего на меловых обнажениях.

Шиверкия Фото: Wikihunt.ru

Дожливая и прохладная погода, стоявшая в регионе в конце весны-начале лета, вызвала появление новой популяции уникальной ворсянки Гмелина, причем некоторые растения в ней достигали гигантской трехметровой высоты.

Ворсянка Гмелина Фото: Astrakhanzapoved.ru

Прохлада и влажность позволили обжить новые места и редким орхидеям - пальчатокореннику мясокрасному и любке зеленоцветковой. Этим красивые цветам нужна увлажненная почва, поэтому в сухом степном климате Волгоградской области они довольно редко встречаются.

Любка зеленоцветковая Фото: Kimmeria.com