В регионе готовность к отопительному сезону составляет 50 процентов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в ходе селектора было отмечено, что на сегодняшний момент готовность коммунальных объектов региона к предстоящей зиме составляет порядка 50%. В порядок приведены 34% котельных, 41% тепловых сетей, 42% водозаборных сооружений, 38% водопроводных сетей, 45% многоквартирных домов, 51% учреждений образования и 55% объектов социальной защиты. Все работы ведутся в соответствии с графиками, без отставаний, а областной комитет ЖКХ и ТЭК контролирует ход работ по подготовке к отопительному сезону.
Еще одной темой совещания под руководством министра строительства и ЖКХ стало погашение регионами задолженностей за потребленные ресурсы. Михаил Мень отметил, что Волгоградская область - один из немногих субъектов РФ, где не отмечается рост долгов за потребленные топливно-энергетические ресурсы.