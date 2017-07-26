В регионе готовность к отопительному сезону составляет 50 процентов

Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону стала темой федерального видеоселектора, который провел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень. В совещании приняли участие и руководители профильных ведомств администрации Волгоградской области.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в ходе селектора было отмечено, что на сегодняшний момент готовность коммунальных объектов региона к предстоящей зиме составляет порядка 50%. В порядок приведены 34% котельных, 41% тепловых сетей, 42% водозаборных сооружений, 38% водопроводных сетей, 45% многоквартирных домов, 51% учреждений образования и 55% объектов социальной защиты. Все работы ведутся в соответствии с графиками, без отставаний, а областной комитет ЖКХ и ТЭК контролирует ход работ по подготовке к отопительному сезону.