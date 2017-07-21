В поселке Авилово завершаются карантинные мероприятия по АЧС

Очаг африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве в посёлке Авилово Камышинского района был обнаружен 20 июл, в связи с этим здесь на 14 дней был установлен карантин.

Для ликвидации АЧС и предотвращения распространения заболевания пять животных были изолированы. Специалисты провели дезинфекцию и обустроили дезбарьер. На следующий же день началось проведение целого комплекса карантинных и профилактических мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации Камышинского района со ссылкой на районную станцию по борьбе с болезнями животных.

В первой угрожаемой зоне в районе 20 км от очага инфекции проводились наблюдения за ситуацией, связанной с заболеванием бродячих и диких животных, также обследовались угодия охотхозяйств «Костарёвское», «Белогорское», «Александровское» и «Терновское». Случаев болезни или падежа животных выявлено не было.

Кроме этого, ежедневно проводился мониторинг клинического состояния свиней, содержащихся во второй угрожаемой зоне. В первой угрожаемой зоне 615 голов свиней было отчуждено.

В районе было организовано три охранно-карантинных поста на границах первой угрожаемой зоны и дежурство мобильных отрядов, а граждан информировали о мерах по профилактике и недопущению возникновения АЧС.

Сейчас планируется проведение заключительной дезинфекции в эпизоотическом очаге, а потом будут произведены отборы проб смывов на контроль.

Учитывая полноту проведения всех мероприятий по ликвидации очага АЧС в Камышинском районе, по завершению срока карантина будет подготовлен проект постановления губернатора «О снятии карантина и ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней».

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