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В поселке Авилово завершаются карантинные мероприятия по АЧС
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В поселке Авилово завершаются карантинные мероприятия по АЧС

Сегодня, 08:32ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Demyansk.ru
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