В ОНФ решили узнать, из чего складываются высокие доходы главврачей

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили сделать обязательным раскрытие структуры доходов главврачей для обеспечения их прозрачности.

Общественники проанализировали сведения о доходах руководителей медучреждений за прошлый год в 84 регионах страны и отметили растущий разрыв в доходах главных врачей и зарплатах рядовых медработников.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ России, в ходе сравнения учитывалась не только заработная плата, но и средства, полученные от научной, преподавательской и другой деятельности, а также от продажи имущества, от процентов по акциям, от сдачи в аренду квартир и прочее.

«По итогам 2016 года был поставлен новый рекорд: в Республике Татарстан доход главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения составил 71,6 млн. руб., что в 225 раз больше среднегодовой зарплаты медицинского персонала в регионе (318 тыс. руб.). В Краснодарском крае доход главного врача Краевой клинической больницы №1 им. профессора С.В. Очаповского составил более 30 млн. руб., что в 96 раз выше средней зарплаты рядового медработника (315,5 тыс. руб.)», – говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта.

Самый большой доход в среднем имеют руководители медицинских учреждений в Москве – более 400 тысяч рублей в месяц. Однако разница с зарплатами рядового медперсонала не такая большая, как в регионах-рекордсменах, отметили в ОНФ.