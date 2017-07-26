Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В краеведческом музее Волгоградской области сменилось руководство
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
170124mus

В краеведческом музее Волгоградской области сменилось руководство

Сегодня, 17:12ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году