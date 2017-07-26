В краеведческом музее Волгоградской области сменилось руководство

В Волгоградском областном краеведческом музее сменился директор. Депутат городской Думы Ирина Карева, занимавшая эту должность с 2015 года, уволилась по собственному желанию.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда», новым директором учреждения станет Анатолий Мальченко — руководитель ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». С какого дня он начнёт исполнять свои новые обязанности, пока неизвестно.

— Я действительно написал заявление о приёме на работу в краеведческий музей, но оно пока не подписано, — пояснил Анатолий Мальченко корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру». — Это не моя инициатива, с соответствующим предложением ко мне обратился областной комитет культуры. Насколько мне известно, прежний директор прекратила исполнять свои обязанности то ли сегодня, то ли вчера.

При этом ни в региональном комитете культуры, ни в пресс-службе администрации Волгоградской области прокомментировать информацию о смене руководства краеведческого музея не смогли. В самом учреждении культуры нашему изданию пояснили, что сотрудники, уполномоченные контактировать с прессой, находятся в отпуске. Ирина Карева также была недоступна для получения комментариев.