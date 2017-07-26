В Кировском районе заработала ярмарка местных сельхозпроизводителей
Предпринимателям даже не надо рекламировать свой товар — спрос огромный. Ведь зачастую волгоградцы ищут на полках магазинов продукцию, произведенную в нашем регионе. Теперь за ней можно смело отправляться не только в розничные магазины, но и на ярмарку в Кировском районе.
Продают свою продукцию сами фермеры без участия перекупщиков. Это значит: никаких дополнительных надбавок, максимум подробной информации, а если хорошо поторговаться — приятная скидка в подарок.
Животноводы и аграрии тоже довольны. Во-первых, комфортными условиями работы. Площадь комплекса - 2400 квадратных метров. Есть разгрузочная площадка и парковка на 80 машин. Везде чисто, благоустроенно, проведены все необходимые коммуникации. Во-вторых, администрация готова предоставить бесплатно около 30 мест льготным категориям населения, в том числе дачникам. Торговая точка будет функционировать круглый год: до декабря в продаже — сезонная продукция, после — универсальная, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Ранее расположение площадей менялось ежегодно. Сейчас арендатор вправе заключить договор сначала на 3 года, а затем продлить еще на столько же. Таким образом фермеры не будут начинать каждый сезон с поиска новой клиентуры, они просто продолжат работать со «своими» покупателями.
В этом году для волгоградцев откроется 37 сельскохозяйственных площадок, 18 из которых займут предприниматели. Сезонная торговля по 30 ноября, режим работы — 7 дней в неделю.