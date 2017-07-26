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В Кировском районе заработала ярмарка местных сельхозпроизводителей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
A006

В Кировском районе заработала ярмарка местных сельхозпроизводителей

Сегодня, 08:00ОбществоФото: http://www.tatar-inform.ru
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