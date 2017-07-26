В Кировском районе заработала ярмарка местных сельхозпроизводителей

Уже в первый день работы на новой ярмарке, расположившейся на площадке по ул.Кирова, 100, из 120 прилавков было занято более 70. Они буквально ломятся от изобилия — рыба, мясо, овощи, фрукты, хлебобулочные изделия. Все свежее, отменного качества и, что немаловажно, от местных фермеров.

Предпринимателям даже не надо рекламировать свой товар — спрос огромный. Ведь зачастую волгоградцы ищут на полках магазинов продукцию, произведенную в нашем регионе. Теперь за ней можно смело отправляться не только в розничные магазины, но и на ярмарку в Кировском районе.

Продают свою продукцию сами фермеры без участия перекупщиков. Это значит: никаких дополнительных надбавок, максимум подробной информации, а если хорошо поторговаться — приятная скидка в подарок.

Животноводы и аграрии тоже довольны. Во-первых, комфортными условиями работы. Площадь комплекса - 2400 квадратных метров. Есть разгрузочная площадка и парковка на 80 машин. Везде чисто, благоустроенно, проведены все необходимые коммуникации. Во-вторых, администрация готова предоставить бесплатно около 30 мест льготным категориям населения, в том числе дачникам. Торговая точка будет функционировать круглый год: до декабря в продаже — сезонная продукция, после — универсальная, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Ранее расположение площадей менялось ежегодно. Сейчас арендатор вправе заключить договор сначала на 3 года, а затем продлить еще на столько же. Таким образом фермеры не будут начинать каждый сезон с поиска новой клиентуры, они просто продолжат работать со «своими» покупателями.