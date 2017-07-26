В кардиоцентре в День открытых дверей ряд посетителей госпитализировали

Региональный комитет здравоохранения подвел итоги проведенного в областном кардиоцентре и ряде городских поликлиник Дня открытых дверей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства, 29 июля гостями медучреждений стали не только волгоградцы, но и жители отдаленных районов области. В общей сложности участниками акции стало 186 человек. В рамках Дня открытых дверей каждый из них смог бесплатно и без предварительной записи проверить уровень артериального давления, холестерина, глюкозы крови, пройти электрокардиографическое и другие виды медицинских исследований.

Те посетители, у которых были выявлены нарушения в работе сердца и сосудов, были проконсультированы ангиохирургом и кардиохирургом. По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, среди гостей Дня открытых дверей были и те, кого срочно госпитализировали в кардиологическое отделение центра и те, кому рекомендовали оперативное лечение.

По итогам обследования каждый, кто принял участие в акции, получил индивидуальные рекомендации по диетическому питанию, приему лекарств и дальнейшему наблюдению у врачей-специалистов.