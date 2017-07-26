Серебряковка на два вечера погрузит волгоградцев в индийскую культуру
Сегодня, 12:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Ethnomuseum.ru
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2 и 3 августа в Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова пройдут два концерта, которые будут интересны всем любителям индийской культуры и традиций.
Перед волгоградцами выступят австрийский музыкант, профессионально играющий на индийских гитарах и активно практикующий йогу, медитацию, восточную философию Канала Ауэр и ирландский перкуссионист Садананд Маги.
2 августа в 18.30 волгоградцев ждет концерт «Странствие ситара» и знакомство с индийской классической музыкальной культурой, виртуозное исполнение и живой звук.
3 августа в 18. 30 в Серебряковке музыканты на тематической встрече «Йога и музыка» расскажут о медитативной музыке и, конечно же, сыграют ее. Зрители узнают о нюансах игры на ситарах, о том, как йога, медитация и восточная философия помогает в музыке.
Вход на концерты свободный.
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