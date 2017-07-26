Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Серебряковка на два вечера погрузит волгоградцев в индийскую культуру
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
%d0%a1%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b02

Серебряковка на два вечера погрузит волгоградцев в индийскую культуру

Сегодня, 12:18ОбществоНаталья ЖурбинаФото: Ethnomuseum.ru
Читайте
также
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Волгоградцы пытаются повторить эксперимент от ИА «НовостиВолгограда.ру»
Большинство деревьев в так называемом «парке вдов» погибли ещё в 2012 году