Серебряковка на два вечера погрузит волгоградцев в индийскую культуру

2 и 3 августа в Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова пройдут два концерта, которые будут интересны всем любителям индийской культуры и традиций.

Перед волгоградцами выступят австрийский музыкант, профессионально играющий на индийских гитарах и активно практикующий йогу, медитацию, восточную философию Канала Ауэр и ирландский перкуссионист Садананд Маги.

2 августа в 18.30 волгоградцев ждет концерт «Странствие ситара» и знакомство с индийской классической музыкальной культурой, виртуозное исполнение и живой звук.

3 августа в 18. 30 в Серебряковке музыканты на тематической встрече «Йога и музыка» расскажут о медитативной музыке и, конечно же, сыграют ее. Зрители узнают о нюансах игры на ситарах, о том, как йога, медитация и восточная философия помогает в музыке.