Роспотребнадзор оштрафовал волгоградских чиновников на 60,5 тысячи рублей

За первую половину текущего года Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело восемь проверок в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления. Инспекторы ведомства проверяли, как чиновники на местах исполняют законодательство о санитарном благополучии населения.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, в результате проверок было выявлено значительное количество нарушений. Составлено 24 административных протокола; семнадцати юридическим и должностным лицам выписаны штрафы на общую сумму в 60,5 тысячи рублей.