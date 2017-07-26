Роспотребнадзор оштрафовал волгоградских чиновников на 60,5 тысячи рублей
Сегодня, 13:48ОбществоНикита ДробныФото: riadagestan.ru
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За первую половину текущего года Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело восемь проверок в отношении органов и должностных лиц местного самоуправления. Инспекторы ведомства проверяли, как чиновники на местах исполняют законодательство о санитарном благополучии населения.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областного Управления Роспотребнадзора, в результате проверок было выявлено значительное количество нарушений. Составлено 24 административных протокола; семнадцати юридическим и должностным лицам выписаны штрафы на общую сумму в 60,5 тысячи рублей.
Наибольшее количество нарушений санитарного законодательства, выявленных инспекторами Роспотребнадзора, касалось неподобающего обращения с отходами и неправильной утилизации мусора. Помимо этого, представители ведомства выявили в нескольких районах проблемы, связанные с обустройством кладбищ, эксплуатацией жилых и общественных помещений, а также работой транспорта.
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