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Отделение полиции Октябрьского района возглавил новый начальник
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Отделение полиции Октябрьского района возглавил новый начальник

Сегодня, 11:59ОбществоСтанислав ЛопатинФото: efcate.com
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