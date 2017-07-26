Отделение полиции Октябрьского района возглавил новый начальник
Сегодня, 11:59ОбществоСтанислав ЛопатинФото: efcate.com
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В среду, 2 августа, к своим обязанностям приступил новый руководитель Отделения МВД России по Октябрьскому району. На эту должность назначен полковник Олег Емельяненко.
Сегодня его личному составу районного отделения представил заместитель начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Андрей Подолян.
По информации пресс-службы областного Главка полиции, Олег Емельяненко, 1964 года рождения, служит в органах внутренних дел с 1993 года.
За время своей службы он занимал различные должности, в том числе руководящие, в Республике Калмыкия, Ставропольском и Пермском краях.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей