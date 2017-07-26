Областная библиотека покажет народных тряпичных кукол, вышивку и обереги

В выставочном зале областной библиотеки им. М. Горького открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Традиционная русская кукла».

Как сообщили в пресс-служба регионального комитета культуры, экспозиция состоит из трех разделов: один посвящён тряпичной кукле, выполненной в русской традиционной манере, второй раздел – вышивке крестом и третий – славянским оберегам. Экспонаты органично дополняются изданиями из фонда Горьковки, рассказывающими о рукоделии.

Стоит отметить, что представленные тряпичные куклы являются авторскими, их создатель — Наталия Пересыпкина. Она уже более 20 лет занимается разными видами декоративно-прикладного творчества, а с 2012 года увлеклась изучением изготовления русской народной тряпичной куклы.