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Областная библиотека покажет народных тряпичных кукол, вышивку и обереги
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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Областная библиотека покажет народных тряпичных кукол, вышивку и обереги

Сегодня, 15:02ОбществоНаталья ЖурбинаФото: амурскаяправда.рф
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