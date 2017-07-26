Никто, кроме нас: волгоградские десантники о службе и боевых товарищах

«Крылатое братство» снова вместе. 2 августа — тот день, когда братья по службе и духу приходят на Центральную набережную, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться и отдать дань тем, кого уже не вернуть.

Сегодня на площади вокруг фонтана «Искусство» рябило от синевы. Голубые береты, голубые флаги, тельняшки в голубую полоску.

Десантники собрались разных возрастов: здесь ветераны, те, кто служит в рядах действующей армии, и те, кто недавно вернулся на «гражданку». Многие пришли с детьми — в этот день «старики» часто рассказывают истории, делятся воспоминаниями. Есть, чему поучиться.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Я был старшиной многих родов войск: пехота, артиллерия, танковые. Служба в ВДВ — самая сложная и запоминающаяся. Мы прикрывали границы нашей необъятной страны и действительно считали, что никто, кроме нас, - вспоминает майор в отставке Александр Тюрин.

Воздушно-десантные войска создавались как наиболее мобильное подразделение, способное выполнять сложнейшие задачи в воздухе и на земле. Бойцов «кидали» на передовую, в тыл врага. Зачастую они шли на врага, превосходящего в численности.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Я прошел Афганистан. Там десантники до последнего патрона бились. Если ситуация безвыходная, подрывали себя гранатой, уничтожая при этом противника. Это воспитание, которое дала нам Родина, -делится с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» Сергей Лубейко, старший прапорщик в отставке 783-го отдельного разведывательного батальона.

Из Афганистана не вернулись 33 наших земляка, служивших в воздушной пехоте. Сегодня их портреты в руках у воспитанников молодежно-подросткового центра Советского района.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- Я написала о них книгу, - рассказывает специалист по работе с молодежью подросткового центра Советского района Анна Пахомова. - Много общалась с матерями, отцами погибших. Они очень отважные, история каждого наполнена героизмом. Гордость берет, понимаете, гордость.

Изначально портреты сыновей держали мамы. Сейчас многим приехать на митинг не позволяет здоровье. За них вахту памяти несут школьники Волгограда.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

- На возложении утром были две женщины, чьи дети не вернулись с войны. Тамара Ивановна Токарева не дождалась Петрушу. Он в ходе боя получил три ранения, но продолжал вести солдат вперед. Умер от потери крови. Тамара Ивановна каждый год приходит, в любую погоду, - вздыхает Анна Пахомова.

Митинг продолжился крестным ходом к храму Иоанна Предтечи. Батюшка совершил молебен, после которого участники приложились к кресту и чудотворной иконе.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Не обошлось сегодня без показательных выступлений с разбиванием кирпичей и бутылок, а также солдатского привала.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

Вообще, надо сказать, что праздник в этом году проходит на удивление спокойно. В центре тихо, даже сотрудники правопорядка заскучали. ВДВшники говорят: «Служишь в элитных войсках - соответствуй».