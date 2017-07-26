На конкурс 100 лучших товаров страны от региона поедет 31 производитель
При этом число представленных образцов продукции еще выше – 39, поскольку некоторые производители вынесли на суд специальной комиссии несколько групп товаров или услуг. Среди большого разнообразия продукции - только проверенные образцы, которые прошли предварительный отбор в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Волгоградской области».
Исполняющий обязанности директора этой организации Сергей Сарычев в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» отметил, что нынешний этап регионального конкурса «Сто лучших товаров России» особенный, ведь в этом году производители поборются за звание самым-самых в юбилейный 20-й раз. Среди участников от нашего региона - несколько настоящих старожилов. Производители уяснили для себя, что представляя свою продукцию или услуги на широкое обозрение, они повышают узнаваемость своих брендов. Девиз сегодняшнего мероприятия - «Выбирай лучшее!». И вряд ли найдется производитель, который откажется от того, чтобы его продукцию упоминали в данном контексте.
Нельзя сказать, что в конференц-центре «Volga Hall», где проходила выставка, столы ломились от яств, а предметы бытовой химии и строительные материалы поражали воображение, но посмотреть было на что. Все съедобное выглядело аппетитно. Это томаты, сыр, вареники, консервы, растительное масло. Причем сотрудники регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) заверили, что все образцы прошли проверку в лабораториях и не просто соответствуют техническому регламенту, то есть безопасны, но еще и отменного качества.
Эту же точку зрения подтвердил и присутствующий на мероприятии в качестве эксперта председатель ВГОО «Волгоградское качество» Александр Мордвинцев. Он отметил, что цель номер один – это предлагать потребителю качественную продукцию, а для этого она должна быть узнаваема и маркирована соответствующим образом.
В этой связи нельзя не отметить, что с текущего года Волгоградская область – один из семи регионов, где проходит пилотный проект «Национальная система сертификации». Чтобы подтвердить свою регистрацию в этом реестре, производителю необходимо пройти испытание продукции в лаборатории регионального ЦСМ. В нашем регионе два предприятия уже успешно выдержали подобную проверку.
Что же касается сегодняшнего мероприятия, то все производители получили дипломы участников и были допущены к федеральному этапу конкурса. Он пройдет в конце осени в Москве. По его итогам будут определены так называемые лауреаты (золотой знак качества) и дипломанты (серебряный). Эти обозначения производитель получит право наносить на этикетку рядом со своим брендом в течение двух лет.