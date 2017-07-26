На конкурс 100 лучших товаров страны от региона поедет 31 производитель

Второго августа были подведены итоги регионального этапа конкурса «Сто лучших товаров России». В этом году количество заявок от участников выросло более чем в два раза – с 13 до 31.

При этом число представленных образцов продукции еще выше – 39, поскольку некоторые производители вынесли на суд специальной комиссии несколько групп товаров или услуг. Среди большого разнообразия продукции - только проверенные образцы, которые прошли предварительный отбор в ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Волгоградской области».

Исполняющий обязанности директора этой организации Сергей Сарычев в беседе с корреспондентом ИА «НовостиВолгограда.ру» отметил, что нынешний этап регионального конкурса «Сто лучших товаров России» особенный, ведь в этом году производители поборются за звание самым-самых в юбилейный 20-й раз. Среди участников от нашего региона - несколько настоящих старожилов. Производители уяснили для себя, что представляя свою продукцию или услуги на широкое обозрение, они повышают узнаваемость своих брендов. Девиз сегодняшнего мероприятия - «Выбирай лучшее!». И вряд ли найдется производитель, который откажется от того, чтобы его продукцию упоминали в данном контексте.

Сергей Сарычев, и.о. директора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Волгоградской области» Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Нельзя сказать, что в конференц-центре «Volga Hall», где проходила выставка, столы ломились от яств, а предметы бытовой химии и строительные материалы поражали воображение, но посмотреть было на что. Все съедобное выглядело аппетитно. Это томаты, сыр, вареники, консервы, растительное масло. Причем сотрудники регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) заверили, что все образцы прошли проверку в лабораториях и не просто соответствуют техническому регламенту, то есть безопасны, но еще и отменного качества.

Эту же точку зрения подтвердил и присутствующий на мероприятии в качестве эксперта председатель ВГОО «Волгоградское качество» Александр Мордвинцев. Он отметил, что цель номер один – это предлагать потребителю качественную продукцию, а для этого она должна быть узнаваема и маркирована соответствующим образом.

Александр Мордвинцев (в центре), председатель ВГОО «Волгоградское качество» Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

В этой связи нельзя не отметить, что с текущего года Волгоградская область – один из семи регионов, где проходит пилотный проект «Национальная система сертификации». Чтобы подтвердить свою регистрацию в этом реестре, производителю необходимо пройти испытание продукции в лаборатории регионального ЦСМ. В нашем регионе два предприятия уже успешно выдержали подобную проверку.