Двадцать пять студентов из Чехии будут изучать русский язык в Волгограде

В Волгоградском государственном университете стартовала вторая смена летней школы русского языка и культуры для иностранных студентов. В течение двух недель 25 гимназистов из Чехии будут улучшать свои навыки владения русским и знакомиться с достопримечательностями Волгограда.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ВолГУ, большую часть студентов, которые будут проходить обучение в летней школе в августе, составляют учащиеся гимназий чешских городов Кромерижа и Велеграда. Все они уже владеют русским на базовом уровне и приехали в Волгоград, чтобы улучшить свои языковые навыки. Помогать чехам проникнуться нашей культурой и освоить язык Пушкина и Достоевского будут профессиональные преподаватели, имеющие опыт работы с иностранцами.

— Занятия будут проходить ежедневно в первой половине дня, а после них наших гостей ждут экскурсии. Мы запланировали прогулку по Волге, поездки в Элисту и на озеро Баскунчак, конечно, посещение Мамаева кургана и музея-панорамы «Сталинградская битва», планетария, и даже устроим мастер-класс по лепке пельменей, — рассказала Розантина Горюшина, координатор визита чешской группы в Волгоград.

Напомним, школа русского языка и культуры в ВолГУ для студентов из-за рубежа открывается каждый год. Этим летом обучение в ней уже прошли гости из Франции и Казахстана.

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