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Двадцать пять студентов из Чехии будут изучать русский язык в Волгограде
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Двадцать пять студентов из Чехии будут изучать русский язык в Волгограде

Сегодня, 11:27ОбществоНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградского государственного университета
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